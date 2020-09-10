Матыцин прокомментировал решение Загитовой пропустить контрольные прокаты сборной России

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой пропустить контрольные прокаты сборной России, которые пройдут 12 и 13 сентября в Москве.

«Я всегда с уважением отношусь к решению любого человека. Если Загитова отказалась от проката, значит, у неё есть на это какие-то основания. Надеюсь, что это не скажется негативным образом на развитии фигурного катания», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Загитова объяснила своё решение желанием сконцентрироваться на роли ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».

Ранее Роднина заявила, что нужно рассмотреть вариант вывода Загитовой из состава сборной России.