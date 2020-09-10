Матыцин прокомментировал решение Загитовой пропустить контрольные прокаты сборной России

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой пропустить контрольные прокаты сборной России, которые пройдут 12 и 13 сентября в Москве.
Матыцин прокомментировал решение Загитовой пропустить контрольные прокаты сборной России
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Я всегда с уважением отношусь к решению любого человека. Если Загитова отказалась от проката, значит, у неё есть на это какие-то основания. Надеюсь, что это не скажется негативным образом на развитии фигурного катания», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Загитова объяснила своё решение желанием сконцентрироваться на роли ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».

Ранее Роднина заявила, что нужно рассмотреть вариант вывода Загитовой из состава сборной России.

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