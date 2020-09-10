Матыцин прокомментировал решение Загитовой пропустить контрольные прокаты сборной России
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«Я всегда с уважением отношусь к решению любого человека. Если Загитова отказалась от проката, значит, у неё есть на это какие-то основания. Надеюсь, что это не скажется негативным образом на развитии фигурного катания», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Загитова объяснила своё решение желанием сконцентрироваться на роли ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».
Ранее Роднина заявила, что нужно рассмотреть вариант вывода Загитовой из состава сборной России.