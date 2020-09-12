Фигуристка Туктамышева рассказала, что наслаждается своими новыми программами

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от своего выступления на контрольных прокатах сборной России в Москве.
Фигуристка Туктамышева рассказала, что наслаждается своими новыми программами
  • Reuters

«Свою форму оцениваю процентов на 65. После большого перерыва нужно много работать, чтобы хорошо себя чувствовать, этот месяц я стараюсь максимально использовать. На удивление обе программы мне близки, мне кажется, они подходят. Когда услышала музыку Хачатуряна, сказала да. Чувствую эту музыку и наслаждаюсь программой», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева оценила своё выступление на контрольных прокатах сборной России.

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