Медведева оценила своё выступление на контрольных прокатах сборной России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от своего выступления на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Удовлетворительно прокатала — это не максимум, только начало сезона. Так что нет такого, что я безумно счастлива и рада. Есть много моментов, над которыми надо работать, — и по эмоциям, и по элементам были некритичные помарки. У меня последние пару лет прокаты не задавались, хотелось показать приемлемое катание, но начало сезона на то и есть, чтобы найти помарки, ошибочки, которые вылезают на адреналине», — приводит слова Медведевой ТАСС.

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