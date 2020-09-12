Косторная о расставании с Тутберидзе: посты в Instagram — это обидно

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная высказала мнение о публикации своего бывшего тренера Этери Тутберидзе после ухода в группу Евгения Плющенко.

«Сразу, как я позвонила Этери Георгиевне, а Этери Георгиевна выложила пост, было достаточно много звонков, но я говорила, что не буду комментировать. Понятно, что меня никто не выкидывал из соцсетей, не запрещал ничего выкладывать, я просто считаю: если человек ушёл, на это были причины. Просто так человек не уходит, от добра добра не ищут. И вот эти выкладывания чего-то в Instagram, эти посты — это обидно. Но я считаю, что эти ответки друг другу, что-то отвечать в Instagram… Ну, если ты хочешь выяснить отношения, наверное, лучше, если настолько неймётся, встреться глаза в глаза и выскажи всё, что ты хочешь. Мне кажется, это немного неправильное поведение. Но я не могу никого обсуждать», — приводит слова Косторной Sport24.

О переходе 16-летней спортсменки из группы Тутберидзе в академию Плющенко стало известно 31 июля. Уже с 1 августа Косторная начала занятия у нового тренера.

Ранее сообщалось, что Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе.