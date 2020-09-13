Медведева трижды ошиблась на своей произвольной программе на открытых прокатах сборной России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала свою новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Фигуристка исполнила четыре прыжковых элемента из семи без ошибок. Она упала с тройного лутца, а также сделала заход, однако не стала прыгать аксель. На флипе она прыгнула прыжок только в один оборот.

Остальные элементы Медведева прыгнула безошибочно: каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной сальхов — тройной тулуп — двойной тулуп, а также одиночные двойной аксель и тройной риттбергер.

Ранее Щербакова упала с четверного лутца в произвольной программе на открытых прокатах сборной России.