Медведева трижды ошиблась на своей произвольной программе на открытых прокатах сборной России
- РИА Новости
Фигуристка исполнила четыре прыжковых элемента из семи без ошибок. Она упала с тройного лутца, а также сделала заход, однако не стала прыгать аксель. На флипе она прыгнула прыжок только в один оборот.
Остальные элементы Медведева прыгнула безошибочно: каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной сальхов — тройной тулуп — двойной тулуп, а также одиночные двойной аксель и тройной риттбергер.
Ранее Щербакова упала с четверного лутца в произвольной программе на открытых прокатах сборной России.