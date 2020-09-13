Щербакова упала с четверного лутца в произвольной программе на открытых прокатах сборной России
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- РИА Новости
Фигуристка упала при выполнении четверного лутца. Остальные прыжковые элементы она выполнила без грубых помарок.
Щербакова прыгнула каскад тройной флип — тройной тулуп, после него — два сольных двойных акселя, каскады тройной лутц — тройной риттбергер и тройной флип — тройной сальхов через ойлер, а также сольный тройной лутц.
Ранее сообщалось, что Туктамышева не смогла чисто откатать свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.