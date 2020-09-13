Туктамышева не смогла чисто откатать свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Москве.
Туктамышева не смогла чисто откатать свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России
  • РИА Новости

При прокате своей произвольной программы фигуристка упала с тройного акселя. Затем она чисто прыгнула каскад из двойного акселя и двойного тулупа.

Туктамышева также без грубых ошибок исполнила одиночные тройные лутц, флип, тулуп и риттбергер, а также каскад тройной лутц — двойной аксель.

Ранее Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

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