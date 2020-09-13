Туктамышева не смогла чисто откатать свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России
- РИА Новости
При прокате своей произвольной программы фигуристка упала с тройного акселя. Затем она чисто прыгнула каскад из двойного акселя и двойного тулупа.
Туктамышева также без грубых ошибок исполнила одиночные тройные лутц, флип, тулуп и риттбергер, а также каскад тройной лутц — двойной аксель.
Ранее Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.