Туктамышева не смогла чисто откатать свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Москве.

При прокате своей произвольной программы фигуристка упала с тройного акселя. Затем она чисто прыгнула каскад из двойного акселя и двойного тулупа.

Туктамышева также без грубых ошибок исполнила одиночные тройные лутц, флип, тулуп и риттбергер, а также каскад тройной лутц — двойной аксель.

Ранее Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.