Трусова намерена включить пять четверных прыжков в свою произвольную программу
- РИА Новости
«Пока программа с тремя четверными прыжками. Считаю, что надо к более важным стартам подготовить максимум — пять. Я получила огромное удовольствие, но ошибки бывают всегда. Не расстраиваюсь, буду работать. Тренеры сказали, что нужно исправить ошибки, а в принципе я молодец», — цитирует Трусову РИА Новости.
В своей произвольной программе, продемонстрированной на открытых прокатах сборной России, Трусова упала с четверного лутца, а также коснулась рукой льда при приземлении на четверном тулупе. При этом фигуристка чисто исполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп и другие прыжковые элементы.
Ранее сообщалось, что Трусова упала с четверного лутца и ошиблась на тулупе в произвольной программе на контрольных прокатах.