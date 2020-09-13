Трусова намерена включить пять четверных прыжков в свою произвольную программу

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова заявила, что к важным стартам нынешнего сезона намерена включить в свою программу пять четверных прыжков.

«Пока программа с тремя четверными прыжками. Считаю, что надо к более важным стартам подготовить максимум — пять. Я получила огромное удовольствие, но ошибки бывают всегда. Не расстраиваюсь, буду работать. Тренеры сказали, что нужно исправить ошибки, а в принципе я молодец», — цитирует Трусову РИА Новости.

В своей произвольной программе, продемонстрированной на открытых прокатах сборной России, Трусова упала с четверного лутца, а также коснулась рукой льда при приземлении на четверном тулупе. При этом фигуристка чисто исполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп и другие прыжковые элементы.

Ранее сообщалось, что Трусова упала с четверного лутца и ошиблась на тулупе в произвольной программе на контрольных прокатах.