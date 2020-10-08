Траньков считает, что Медведевой не стоит спешить с возвращением на лёд

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал решение Евгении Медведевой сняться со второго этапа Кубка России, который состоится в Москве.
Траньков считает, что Медведевой не стоит спешить с возвращением на лёд
  • РИА Новости

«Эта новость расстроила многих поклонников фигурного катания и болельщиков Медведевой. Но Евгении нужно дать время, ведь она только-только вернулась к тренеру. Плюс очень многие спортсмены сейчас растренированы из-за отсутствия должной подготовки летом. Сейчас травмы и болезни являются данностью. И Женя, начав тренироваться с листа, наверное, где-то перетрудила спину. Ей нужно время подготовиться, ни в коем случае ей не нужно спешить. Медведевой нужно спокойно вернуться, вспомнить работу в своём бывшем лагере», — цитирует Транькова РИА «Новости».

Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября. Это уже не первое снятие Медведевой из-за травмы спины. В сентябре фигуристка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани. 

Ранее сообщалось, что Медведева госпитализирована из-за проблем со спиной.

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