Орсер о Медведевой: единственная проблема, с которой мы не сумели справиться, — пандемия

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Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что у него нет никаких проблем во взаимоотношениях с российской фигуристкой Евгенией Медведевой, которая покинула его группу и начала тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
Орсер о Медведевой: единственная проблема, с которой мы не сумели справиться, — пандемия
  • РИА Новости

«Что касается принятого Женей решения, я понимаю, какой шок подобная новость может вызвать в мире фигурного катания и сколько повлечёт за собой всевозможных обсуждений, но могу сказать одно: лично я поддержу любое решение своей спортсменки как сейчас, так и в дальнейшем. У нас с Женей нет ни малейших проблем или недомолвок в отношениях друг с другом. Единственная проблема, с которой мы не сумели справиться, — это пандемия», — заявил Орсер RT.

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой занималась до 2018 года.

Ранее Орсер рассказал, когда Медведева впервые сообщила ему о возможном уходе.

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