Медведева: старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева подтвердила, что пропустит второй этап Кубка России в Москве из-за проблем со спиной.

«Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Надеялась, что уколы помогут притупить боль, но всё тщетно. Надо бороться с причиной, а не со следствием. Надеюсь, что болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Мне придётся пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем всё, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон ещё в самом разгаре», — написала Медведева в Instagram.

20-летняя Медведева в сентябре 2020 года вернулась к Этери Тутберидзе. До этого фигуристка занималась с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Ранее Ягудин высказался о травме Медведевой.