Заболевшие звёзды: почему критерии отбора на ЧР и в сборную по фигурному катанию в условиях пандемии требуют пересмотра

5 декабря на столичной арене «Мегаспорт» начнётся заключительный этап Кубка России по фигурному катанию. Многие заявленные на турнир звёзды не выступят на нём из-за проблем со здоровьем, что поднимает вопрос о необходимости пересмотреть критерии отбора на чемпионат страны. Единственной интригой соревнований станет борьба спортивных пар Бойковой и Козловского с Мишиной и Галлямовым.

Принято считать, что заключительный этап той или иной спортивной серии становится кульминационным с точки зрения накала страстей, но на этот раз дело обстоит совсем иначе. Пятый этап кубкового розыгрыша пройдёт не только без публики, но и без запланированных звёзд.

В начале недели стало известно, что коронавирус был выявлен сразу у двух фаворитов одиночного катания — чемпионки мира Елизавету Туктамышеву и чемпиона Европы Дмитрия Алиева. Чуть раньше было объявлено, что на заключительный этап в Москву не приедут призёр чемпионата мира Михаил Коляда, Анастасия Гулякова, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также ещё одна танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин. Последние ещё ни разу не выходили в этом сезоне на соревновательный лёд и не успели, по словам их тренера Ирины Жук, подготовиться к пятому этапу Кубка России по причине затянувшегося восстановления после коронавируса.

Аналогичной причиной объясняется и отсутствие в числе участниц двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Сумеет ли Женя выступить на чемпионате России в Челябинске, вопрос пока открытый, но известный продюсер и вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух уже призвал через СМИ допустить фигуристку, перенёсшую коронавирус, до национального первенства.

Собственно, и без этого призыва понятно, что Федерация фигурного катания на коньках России не станет ужесточать требования относительно допуска к чемпионату страны, а, напротив, максимально сгладит требования. У руководителей ФФККР просто нет иного выхода: слишком много сильных спортсменов не выполняют задекларированных в начале сезона критериев, из-за чего отбор на главный внутренний старт сезона превратился в некую фикцию. Заключительный этап Кубка России не меняет в этом отношении ничего.

Единственной, хотя и весьма локальной интригой грядущего турнира, можно назвать поединок двух спортивных пар Тамары Москвиной: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина — Александр Галлямов набрали к декабрю форму, близкую к максимальной. Они вместе выступили на этапе Кубка России в Казани и на московском Гран-при, поочерёдно одержав на этих турнирах победы, а в ближайшую субботу снова схлестнутся между собой.

Другой вопрос, что оба дуэта уже так сильно выросли по классу катания, что их хочется видеть на гораздо более масштабных турнирах. Соперничество фигуристов такого уровня в рамках отдельно взятого этапа Кубка страны впору сравнивать с партией двух гроссмейстеров в подкидного дурака где-нибудь на санаторном отдыхе.

Можно было бы объявить интригой предстоящую борьбу чемпионки Европы Алёны Косторной и чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой в женском одиночном катании, но всего за день до начала соревнований стало известно, что Косторная тоже пала жертвой коронавируса и в Москве не выступит. Что касается Валиевой, то она в этом сезоне в силу возраста не претендует ни на какие взрослые достижения. И это очень сильно препятствует тому, чтобы фигуристка стала интересной широкой публике.

По этому поводу очень точно выразилась заслуженный тренер России Инна Гончаренко, с которой в первых числах декабря мы обсуждали перспективы женского одиночного катания в том случае, если Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение поднять возраст допуска юниоров на взрослый лёд.

«Понятно, что молодые талантливые девочки будут точно так же прыгать, оставаясь в юниорском спорте, но в этом случае они наверняка окажутся лишены большой части того внимания, которое приковано ко взрослым одиночницам. Юниорский спорт почему-то не пользуется популярностью, и, если повышение возраста всё-таки произойдет, для организаторов юниорских соревнований станет серьёзной задачей привлечение должного внимания к этим турнирам», — объяснила тренер.

Возможно, когда-нибудь такая задача будет действительно решена, но пока налицо иная данность. До тех пор, пока спортсменка выступает в юниорах, на неё (как бы нам ни хотелось считать иначе) обращает внимание лишь довольно узкий круг специалистов. И эти люди как никто другой понимают всю эфемерность юниорских достижений. Хотите пример? Полина Цурская. Девочка с природными прыжковыми данными, которых и близко не было ни у одной из её соперниц, включая всех нынешних прим одиночного катания.

В 2016-м Полина стала победительницей юношеских Олимпийских игр, а спустя месяц снялась с юниорского первенства мира из-за травмы голеностопа. На этом большая карьера фигуристки была закончена. Формально Цурская продолжала выступать ещё два с половиной сезона, но в процессе взросления она слишком выросла, и сочетание физических кондиций с накопившимися травмами перестало совмещаться с высокими целями.

Валиевой в её нынешнем состоянии можно совершенно искренне восхищаться, но сравнивать её с Алёной Косторной, если бы соперничество этих двух фигуристок на пятом этапе кубка России состоялось, как и с любой другой взрослой фигуристкой, бессмысленно по целому ряду совершенно объективных причин — неизвестно, в каких кондициях фигуристка выйдет через год в свой первый взрослый сезон.

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Волна коронавируса, захлестнувшая фигурное катание накануне и после московского этапа Гран-при, вынуждает уже сейчас задаться ещё одним вопросом: как следует относиться к результатам национального первенства, которое пройдёт в последних числах декабря в Челябинске, если фавориты не успеют полноценно вернуться в строй?

Количество переболевших и болеющих уже сейчас впечатляет, и есть основания считать, что ещё более велико количество тех, кто не желает предавать огласке факт заражения или переносит болезнь на ногах. И что делать, если вслед за целым рядом уже отменённых турниров ISU отменит европейский чемпионат в Загребе? Сейчас на льду хорватской ледовой арены развёрнут госпиталь, и вряд ли кто возьмётся прогнозировать, как могут развиваться события в стране и в Европе в середине января.

В отношении чемпионата мира, который должен пройти в конце марта в Стокгольме, оптимизма значительно больше: миру фигурного катания, как ни крути, эти соревнования нужны, как воздух, хотя бы с позиции квот на предстоящие Олимпийские игры. К тому же к марту уже должно накопиться достаточно большое количество опыта по проведению самых разных соревнований в так называемых «пузырях», безопасных для спортсменов, тренеров и обслуживающего чемпионат персонала.

Если вторая половина сезона пройдёт по такому формату, не стоит ли уже сейчас задуматься о том, чтобы заранее внести некие коррективы в процесс отбора? Например, гарантировать место в сборной всем, кто станет чемпионами страны в Челябинске, а вторую и третью вакансии в каждом из видов распределить в феврале между теми, кто станет лучшим в финале Кубка России? В условиях форс-мажора, под знаком которого пока проходит нынешний сезон, такое решение выглядело бы не только логичным, но и оправданным.