Мишин подтвердил снятие Туктамышевой с Кубка России из-за болезни
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«Снятие — это факт. Оно действительно по болезни. Что за болезнь? Это, вы знаете, интимное дело каждого. Дима Алиев тоже снялся, но болезнь не сразу назвали. Её нынче стесняются называть. А болеет он уже довольно долго. На катке Лизы нет. Есть Миша Коляда, который успешно прыгает четверной тулуп», — сказал Мишин «Спорт-Экспрессу».
Пятый этап Кубка России пройдёт в Москве 5—8 декабря.
Ранее сообщалось, что Туктамышева заболела коронавирусом.