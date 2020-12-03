Мишин подтвердил снятие Туктамышевой с Кубка России из-за болезни

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин подтвердил снятие своей подопечной с заключительного этапа Кубка России.

«Снятие — это факт. Оно действительно по болезни. Что за болезнь? Это, вы знаете, интимное дело каждого. Дима Алиев тоже снялся, но болезнь не сразу назвали. Её нынче стесняются называть. А болеет он уже довольно долго. На катке Лизы нет. Есть Миша Коляда, который успешно прыгает четверной тулуп», — сказал Мишин «Спорт-Экспрессу».

Пятый этап Кубка России пройдёт в Москве 5—8 декабря.

Ранее сообщалось, что Туктамышева заболела коронавирусом.