Туктамышева может пропустить пятый этап Кубка России из-за болезни

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева может не выступить на пятом этапе Кубка России по состоянию здоровья.

РИА Новости

«Да, скорее всего, Туктамышева пропустит этап в Москве из-за болезни, её не будет. Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить», — цитирует президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова РИА Новости. Заключительный этап Кубка России состоится в Москве 5—8 декабря. Соревнования пройдут на арене «Мегаспорт». Ранее сообщалось, что чемпион Европы по фигурному катанию Алиев заболел пневмонией.