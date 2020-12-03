Туктамышева может пропустить пятый этап Кубка России из-за болезни

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева может не выступить на пятом этапе Кубка России по состоянию здоровья.
Туктамышева может пропустить пятый этап Кубка России из-за болезни
  • РИА Новости

«Да, скорее всего, Туктамышева пропустит этап в Москве из-за болезни, её не будет. Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить», — цитирует президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова РИА Новости.

Заключительный этап Кубка России состоится в Москве 5—8 декабря. Соревнования пройдут на арене «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по фигурному катанию Алиев заболел пневмонией.

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