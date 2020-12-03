Туктамышева может пропустить пятый этап Кубка России из-за болезни
- РИА Новости
«Да, скорее всего, Туктамышева пропустит этап в Москве из-за болезни, её не будет. Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить», — цитирует президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова РИА Новости.
Заключительный этап Кубка России состоится в Москве 5—8 декабря. Соревнования пройдут на арене «Мегаспорт».
Ранее сообщалось, что чемпион Европы по фигурному катанию Алиев заболел пневмонией.