Урманов поддержал повышение возрастного ценза в фигурном катании

Олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Алексей Урманов высказал своё мнение о возможном повышении возрастного ценза в данном виде спорта.

«Эта тема давно витает в кулуарах фигурного катания. Не просто витает, а кружится, как вихрь. Моё мнение: немножко поднять было бы можно. Дети должны соревноваться с детьми, а взрослые — со взрослыми. Я думаю, что, если сделать 16 или 17 лет, это уже будет что-то. А что сегодня происходит? В 18 лет девочки заканчивают свои карьеры. На мой взгляд, адекватному зрителю-любителю интересно наблюдать за спортсменом. За Лизой Туктамышевой мне очень интересно наблюдать. Я слежу за спортсменом, как он растёт и преодолевает сложности. Согласись, интересно было наблюдать за биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом? А что было бы, если бы он выиграл две гонки, а потом закончил? Неинтересно было бы. Нам хочется его смотреть годами», — сказал Урманов в интервью Sport24.

Ранее Вяльбе назвала Бьорндалена уникумом.