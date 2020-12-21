Урманов поддержал повышение возрастного ценза в фигурном катании

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Алексей Урманов высказал своё мнение о возможном повышении возрастного ценза в данном виде спорта.
Урманов поддержал повышение возрастного ценза в фигурном катании
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Эта тема давно витает в кулуарах фигурного катания. Не просто витает, а кружится, как вихрь. Моё мнение: немножко поднять было бы можно. Дети должны соревноваться с детьми, а взрослые — со взрослыми. Я думаю, что, если сделать 16 или 17 лет, это уже будет что-то. А что сегодня происходит? В 18 лет девочки заканчивают свои карьеры. На мой взгляд, адекватному зрителю-любителю интересно наблюдать за спортсменом. За Лизой Туктамышевой мне очень интересно наблюдать. Я слежу за спортсменом, как он растёт и преодолевает сложности. Согласись, интересно было наблюдать за биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом? А что было бы, если бы он выиграл две гонки, а потом закончил? Неинтересно было бы. Нам хочется его смотреть годами», — сказал Урманов в интервью Sport24.

Ранее Вяльбе назвала Бьорндалена уникумом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить