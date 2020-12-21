Вяльбе считает Бьорндалена уникумом

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о дисциплине в национальной сборной России и привела в пример профессионализм легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена.
Вяльбе считает Бьорндалена уникумом
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Редкий случай, когда человек талантлив и при этом очень дисциплинирован в работе. Хотя дисциплина — это не только работоспособность. Она заключается во многих факторах. Бьорндален — вообще какой-то уникум. Мне кажется, что он до сих пор живёт в очень правильных для спортсмена шорах. Я не знаю, насколько такое возможно. Иногда всем нам хочется взбрыкнуть, нарушить режим. Но для этого есть определённое время. Если в мае можно позволить себе лечь спать не в 11, а в час ночи, то в сентябре делать этого уже точно не стоит. В плане такой дисциплины у нас в команде, тьфу-тьфу-тьфу, давно никаких проблем не наблюдается. Не вспомню даже, чтобы наставники жаловались на то, что подопечный опаздывает на тренировку, не вовремя ложится спать или плохо питается. Понятно, что бывают сложности другого порядка. Тот же Маркус иногда говорит: «Господи, ну почему все сумасшедшие собрались именно в моей команде?» — сказала Вяльбе в интервью RT.

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом и 20-кратным победителем мировых первенств. Свою последнюю победу на чемпионате мира норвежец добыл в возрасте 42 лет.

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