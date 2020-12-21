Глава ФЛГР: Устюгов пытается руководить Крамером

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе критически высказалась о самоподготовке спортсменов, а также рассказала, когда стоит ждать возвращения в строй Сергея Устюгова.
Глава ФЛГР: Устюгов пытается руководить Крамером
  • РИА Новости

«Я сама пыталась один раз уйти на самоподготовку, когда выступала. Но через год поняла, что добиться результата, тренируясь в одиночку, — утопия. У нас циклический вид спорта, где один — абсолютно не воин. Ты должен постоянно иметь рядом с собой человека, который может создать высокую конкуренцию. Такая конкуренция должна быть на каждой тренировке. Уверена, что это знают и биатлонисты. А тренер должен принимать решения. Давать план подготовки, отвечать за эту подготовку. Если же спортсмен начнёт диктовать наставнику свои условия, это на 100% неправильно. Хотя сейчас мне порой кажется, что у нас Сергей Устюгов пытается руководить Маркусом Крамером», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Глава ФЛГР добавила, что не стоит ждать возвращения Устюгова к «Тур де Ски»

«Тур де Ски» Сергей пропускает, а вот на этапе Кубка мира в Лахти его участие планируется. Если проблем со здоровьем не будет. Но я уверена, что проблемы Сергея связаны не только со здоровьем. Чтобы их решить, нужно просто себя пересилить. Выбросить все ненужные эмоции и заниматься исключительно спортом. Он очень-очень талантливый спортсмен», — сказала Вяльбе.

Этап Кубка мира в финском Лахти пройдёт 23—24 января 2021 года.

Ранее Вяльбе высказалась о возможной совместной подготовке лыжников и биатлонистов.

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