Вяльбе — о возможной совместной подготовке лыжников и биатлонистов: не надо ничего ни к чему присоединять

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не видит смысла в совместной подготовке отечественных лыжников и биатлонистов.

«Не надо ничего ни к чему присоединять. Призывы к этому читаю очень часто и хочу сказать, что я не какой-то там суперский руководитель, а самый обыкновенный. Команда должна быть командой. Если люди друг друга понимают, могут друг другу подставить плечо, а в нужный момент дать нагоняй — это очень-очень важно. В работе мы можем ссориться с тренерами, ругаться, но это не мешает вечером сидеть за одним столом, смеяться, что-то совместно обсуждать и продолжать вместе сотрудничать», — заявила Вяльбе в интервью RT.

Также глава ФЛГР добавила, что видит причину проблем в отечественном биатлоне в частой смене руководства и тренерского состава сборной.

«Так работать нельзя. Ни один человеческий организм не выдержит того, чтобы каждый год приспосабливаться к новой системе, к новым требованиям. Мы ведь не машины. Даже машина ломается, если каждый день менять водителя. Так и в тренерском штабе», — сказала Вяльбе.

Ранее глава ФЛГР заявила, что если на Сорину не давить сверху, то она способна свернуть горы.