Глава ФЛГР: если на Сорину не давить сверху, она способна свернуть горы

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о выступлениях вернувшейся в спорт после беременности Татьяны Сориной на старте сезона Кубка мира.
Глава ФЛГР: если на Сорину не давить сверху, она способна свернуть горы
  • © REUTERS / VESA MOILANEN

«У Татьяны очень хороший характер. Если на неё не давить сверху, она, думаю, способна свернуть горы. Можно быть очень работоспособным, пахать больше, чем все остальные, но не иметь стержня внутри и, соответственно, всё время оставаться на последних позициях. Татьяна умеет бороться. Её целеустремлённость и желание бегать, показывать результат были известны мне и раньше», — рассказала Вяльбе RT.

Он отметила, что убеждена в том, что рождение детей женщине никак не мешает вернуться в спорт, это доказано многими поколениями лыжниц и наукой.

«В прошлом году не было чемпионата мира. Сейчас у нас есть сезон перед Олимпиадой, когда можно прийти в нужные кондиции, чтобы показывать наивысшие результаты. Плюс к этому Татьяна очень сильно похудела. И сейчас это даёт очень-очень большой плюс. Она в идеальном состоянии, чтобы бегать как в горах, так и на равнине», — добавила Вяльбе.

Ранее она высказала мнение, что лыжники и тренеры не имеют права спекулировать пандемией коронавируса.

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