Вяльбе: лыжники и тренеры не имеют права спекулировать пандемией коронавируса

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что спортсменам и тренерам не стоит списывать свои неудачи на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.
Вяльбе: лыжники и тренеры не имеют права спекулировать пандемией коронавируса
  • РИА Новости

«Я сразу сказала, ещё летом, что лыжники и тренеры не имеют права этим спекулировать. Начиная с середины июня мы работали уже абсолютно централизованно. Если спортсмен знает свою цель и идёт к ней, то ему не будут помехой никакие внешние обстоятельства», — рассказала Вяльбе RT.

Она отметила, что, наверное, с её стороны несколько неправильно говорить о том, что она осталась не слишком довольна результатом Глеба Ретивых или Натальи Непряевой в Давосе.

«Наташе всегда нужно определённое время на то, чтобы разбежаться. А вот если говорить в целом об обстановке во всех наших командах, то уже сейчас могу утверждать, что мы ничего не упустили. Не просто ничего не потеряли и остались на том же уровне, но и ряд спортсменов шагнул вперёд, что радует. Александр Большунов, конечно, не такой лёгкий, каким должен быть. Но это нормально. Всё-таки главный старт у нас — это чемпионат мира. И для Большунова, уверена, тоже», — добавила Вяльбе.

Ранее сообщалось, что российские лыжники выиграли две медали в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить