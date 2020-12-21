Вяльбе: лыжники и тренеры не имеют права спекулировать пандемией коронавируса

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что спортсменам и тренерам не стоит списывать свои неудачи на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

«Я сразу сказала, ещё летом, что лыжники и тренеры не имеют права этим спекулировать. Начиная с середины июня мы работали уже абсолютно централизованно. Если спортсмен знает свою цель и идёт к ней, то ему не будут помехой никакие внешние обстоятельства», — рассказала Вяльбе RT.

Она отметила, что, наверное, с её стороны несколько неправильно говорить о том, что она осталась не слишком довольна результатом Глеба Ретивых или Натальи Непряевой в Давосе.

«Наташе всегда нужно определённое время на то, чтобы разбежаться. А вот если говорить в целом об обстановке во всех наших командах, то уже сейчас могу утверждать, что мы ничего не упустили. Не просто ничего не потеряли и остались на том же уровне, но и ряд спортсменов шагнул вперёд, что радует. Александр Большунов, конечно, не такой лёгкий, каким должен быть. Но это нормально. Всё-таки главный старт у нас — это чемпионат мира. И для Большунова, уверена, тоже», — добавила Вяльбе.

Ранее сообщалось, что российские лыжники выиграли две медали в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.