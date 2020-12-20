Сплав золота и серебра: российские лыжники выиграли две медали в командном спринте на этапе КМ в Дрездене

Российские лыжники завоевали две медали в командном спринте на третьем этапе Кубка мира в Дрездене. Александр Большунов и Глеб Ретивых выиграли золото, принеся сборной первую победу в этой дисциплине с 2017 года. Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли второе место с падением при передаче эстафеты. Следующим соревнованием для спортсменов станет многодневная гонка «Тур де Ски».

В Дрездене завершился последний перед Новым годом этап Кубка мира по лыжным гонкам. В воскресенье состоялись соревнования в командном спринте коньковым ходом, которые принесли сборной России ещё две медали — золотую и серебряную. Победу одержали Александр Большунов и Глеб Ретивых, а Наталья Непряева и Юлия Ступак стали вторыми.

С этого сезона Международная федерация лыжного спорта пошла на революционные изменения, чтобы повысить престиж командных дисциплин. В прежние годы они приносили очки только в зачёт малозначительного Кубка наций, и сильнейшим лыжникам было интересно участвовать в них только на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Но теперь в эстафетах и командном спринте можно заработать очки и в личный зачёт Кубка мира. Пускай разыгрываются не такие серьёзные баллы, как в индивидуальных гонках, но всё-таки при борьбе за «Большой хрустальный глобус» они тоже могут иметь значение.

Также по теме Пример биатлонистам: Ретивых выиграл бронзу в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Дрездене Российский лыжник Глеб Ретивых выиграл бронзу в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Лидер общего зачёта...

В мужских соревнованиях тренеры российской сборной сделали ставку на Большунова и Ретивых, а также объединили в пару Александра Терентьева и Артёма Мальцева. Номинально первый дуэт продемонстрировал свою силу ещё в полуфинале, выиграв свой предварительный забег. Терентьев и Мальцев могли закончить борьбу ещё на этой стадии, однако на последнем из 12 кругов невероятный подарок им преподнёс британец Эндрю Янг. Серебряный призёр индивидуального спринта упал на разбитой дрезденской трассе и пропустил вперёд российских лыжников, которые финишировали на необходимом для них четвёртом месте. Для дуэта из Великобритании, который вполне мог бороться за медали, соревнования закончились.

В финале главную угрозу для россиян представляли команды из Италии и Франции. Победитель двух последних спринтов коньковым ходом Федерико Пеллигрино выступал вместе с Франческо де Фабиани, у которого за карьеру набралось восемь личных медалей в Кубке мира, а Люка Шавана надеялся вместе с Ришаром Жувом поквитаться за свои неудачи в этом сезоне.

В последней гонке Большунов и Ретивых избрали единственно верную тактику для такой неудобной трассы, которую в Дрездене предоставили организаторы. Они держались в начале пелотона, избегая неразберихи при передаче эстафеты, от которой уже успело пострадать немало спортсменов. Когда у Большунова начался последний этап, он создал хороший отрыв, поддержать который смог только Жув. Ретивых больше мог не опасаться Пеллигрино. Ему оставалось лишь выдержать сопротивление Шавана, и лучший российский спринтер сделал это. Итальянский дуэт выиграл бронзу, а Мальцев и Терентьев стали шестыми. Для России эта победа в командном спринте была первой с февраля 2017 года, когда Ретивых выиграл вместе с Александром Парфёновым.

3-2-1 🎬Release the worlds best Sprinters at Dresden World Cup 💥#fiscrosscountrypic.twitter.com/p7SejPnQWs — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 20, 2020

Благодаря очередному золоту Большунов заработал уже столько очков, что сможет быть лидером Кубка мира как минимум на четырёх первых этапах «Тур де Ски». Вместе с Ретивых он также закрепился в первой тройке спринтерского зачёта. Терентьев же благодаря финишу на шестом месте возглавил рейтинг лучших лыжников в возрасте до 23 лет.

Что касается женских соревнований, то для них тренеры выбрали в качестве первой пары Наталью Непряеву и Юлию Ступак. Татьяну Сорину, занимающую второе место в общем зачёте Кубка мира, они объединили с Христиной Мацокиной. Оба дуэта не торопили события в предварительном забеге и в качестве тёмных лошадок вышли в финал, где им предстояло бороться в первую очередь с лыжницами из Швейцарии, Словении и США.

Для россиянок гонка за медали началась очень тяжело. Они не подумали, что нужно избегать толпы и держаться на первых местах, и расплата за эту ошибку наступила быстро. Ступак оказалась в завале перед своей второй передачей эстафеты, и уже разогнавшейся Непряевой пришлось возвращаться к напарнице. Спустя круг упала уже Мацокина. Для всех это должно было стать уроком, но Сорина продолжила держаться в общей группе и в конце концов тоже упала под нажимом соперниц. Из-за этого её дуэт прекратил борьбу за пьедестал почёта.

Ступак же старалась реабилитироваться за своё падение и перед последним выходом Непряевой создала ей очень большой для такой трассы отрыв. Однако золото ускользнуло из рук россиянок, когда победительница субботнего спринта Надин Фендрих из Швейцарии совершила невероятный рывок на финише. Она обошла Непряеву, оставив ей и Ступак только серебро. Мацокина и Сорина финишировали десятыми.