Большунов и Ретивых довольны своим выступлением в командном спринте на этапе КМ в Дрездене
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- РИА Новости
«Важно было пораньше атаковать ходом. Спасибо сервисерам, которые сработали отлично. Сегодня всё получилось», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».
Ретивых в свою очередь отметил, что доволен тем, что набирает форму.
«Прихожу в себя. Нравятся ощущения, которых не было три месяца. Есть над чем работать на финише. Но сегодня сработала наша задумка», — добавил лыжник.
Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали золото в командном спринте на этапе КМ в Дрездене.