Большунов и Ретивых довольны своим выступлением в командном спринте на этапе КМ в Дрездене

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Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых прокомментировали своё выступление в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене.
Большунов и Ретивых довольны своим выступлением в командном спринте на этапе КМ в Дрездене
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Важно было пораньше атаковать ходом. Спасибо сервисерам, которые сработали отлично. Сегодня всё получилось», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Ретивых в свою очередь отметил, что доволен тем, что набирает форму.

«Прихожу в себя. Нравятся ощущения, которых не было три месяца. Есть над чем работать на финише. Но сегодня сработала наша задумка», — добавил лыжник.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали золото в командном спринте на этапе КМ в Дрездене.

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