Лыжники Большунов и Ретивых завоевали золото в командном спринте на этапе КМ в Дрездене

Мужская сборная России заняла первое место в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.

Российская команда в составе Александра Большунова и Глеба Ретивых преодолела дистанцию за 15 минут 1,14 секунды.

Второе место заняли представители Франции. Тройку призёров замкнули итальянцы.

Вторая российская команда, в составе которой были Артём Мальцев и Александр Терентьев, завершила финальную гонку на шестом месте.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ в Дрездене.