Лыжники Большунов и Ретивых завоевали золото в командном спринте на этапе КМ в Дрездене
- Глеб Ретивых
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Российская команда в составе Александра Большунова и Глеба Ретивых преодолела дистанцию за 15 минут 1,14 секунды.
Второе место заняли представители Франции. Тройку призёров замкнули итальянцы.
Вторая российская команда, в составе которой были Артём Мальцев и Александр Терентьев, завершила финальную гонку на шестом месте.
Ранее сообщалось, что Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ в Дрездене.