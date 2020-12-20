Лыжники Большунов и Ретивых завоевали золото в командном спринте на этапе КМ в Дрездене

Короткая ссылка
Мужская сборная России заняла первое место в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.
Лыжники Большунов и Ретивых завоевали золото в командном спринте на этапе КМ в Дрездене
  • Глеб Ретивых
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Российская команда в составе Александра Большунова и Глеба Ретивых преодолела дистанцию за 15 минут 1,14 секунды.

Второе место заняли представители Франции. Тройку призёров замкнули итальянцы.

Вторая российская команда, в составе которой были Артём Мальцев и Александр Терентьев, завершила финальную гонку на шестом месте.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ в Дрездене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить