Российские лыжницы завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ в Дрездене

Женская сборная России заняла второе место в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.

Российская команда в составе Натальи Непряевой и Юлии Ступак преодолела дистанцию за 16 минут 38,6 секунды, уступив победительницам — сборной Швейцарии — всего 0,3 секунды.

Тройку призёров замкнула сборная Словении.

Вторая российская команда в составе Татьяны Сориной и Христины Мацокиной завершила финальную гонку на последнем, десятом месте.

Ранее сообщалось, что Глеб Ретивых завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Германии.