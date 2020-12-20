Российские лыжницы завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ в Дрездене
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Российская команда в составе Натальи Непряевой и Юлии Ступак преодолела дистанцию за 16 минут 38,6 секунды, уступив победительницам — сборной Швейцарии — всего 0,3 секунды.
Тройку призёров замкнула сборная Словении.
Вторая российская команда в составе Татьяны Сориной и Христины Мацокиной завершила финальную гонку на последнем, десятом месте.
Ранее сообщалось, что Глеб Ретивых завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Германии.