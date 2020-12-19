Лыжник Ретивых завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Германии
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Выше него на пьедестале расположились только итальянец Федерико Пеллегрино и британец Эндрю Янг.
Россиянин Александр Большунов финишировал в решающем забеге четвёртым.
У женщин тройку призёров составили швейцарка Надин Фендрих, американка Софи Колдуэлл и словенка Анамария Лампич. Лучшая из россиянок Наталья Непряева — седьмая.
Ранее сообщалось, что Юлия Ступак (Белорукова) заняла второе место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 км.