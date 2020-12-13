Лыжница Ступак завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе КМ в Давосе

Россиянка Юлия Ступак (Белорукова) заняла второе место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

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Российская лыжница преодолела дистанцию за 25 минут 23,8 секунды. Победу одержала американка Рози Бреннан. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница США — Хэйли Суирбул. Россиянка Наталья Непряева заняла четвёртое место, Татьяна Сорина — шестое, Алиса Жамбалова — 13-е, Анна Нечаевская — 15-е, а Яна Кирпиченко — 16-е. Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе оценила выступления российских лыжников в спринте на этапе КМ в Давосе.