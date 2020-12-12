Вяльбе оценила выступления лыжников в спринте на этапе КМ в Давосе

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников в спринтерских гонках на втором этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Вяльбе оценила выступления лыжников в спринте на этапе КМ в Давосе
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Ребята выступили отлично, хорошие гонки получились. Непряевой, чтобы побеждать, нужно было на подъёме бежать. Глебу Ретивых для попадания на пьедестал не хватило сил. На лыжне всё нормально. Тут жуткие меры предосторожности в связи с коронавирусом, на стадион не пускают никого, только врачи и тренеры», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Александр Большунов завоевал серебро в мужском спринте, Глеб Ретивых финишировал четвёртым. В женском спринте Наталья Непряева заняла третье место.

Ранее Непряева заявила, что последние метры дистанции даются ей легче, чем соперницам.

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