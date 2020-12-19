Пример биатлонистам: Ретивых выиграл бронзу в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Дрездене

Российский лыжник Глеб Ретивых выиграл бронзу в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Лидер общего зачёта соревнований Александр Большунов занял четвёртое место. В женских забегах лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, ставшая в итоге седьмой. Юлия Ступак и Татьяна Сорина не смогли побороться за медали из-за столкновений с соперницами.

В Дрездене стартовал третий в сезоне этап Кубка мира по лыжным гонкам. В первый день копилка российской сборной пополнилась ещё одной наградой. Бронзовую медаль завоевал Глеб Ретивых в индивидуальном спринте коньковым ходом.

Бронза Ретивых и «дерево» Большунова

Последние три года спринтерский этап Кубка мира в Дрездене проходил в январе после «Тур де Ски», но в этот раз его было решено провести до главной лыжной многодневки, чтобы привлечь больше сильных спортсменов. В случае с Норвегией, Швецией и Финляндией этот план не сработал — эти сборные давно снялись с соревнований из опасений заболеть коронавирусом.

Но российскую команду во главе с Александром Большуновым изменения в календаре всё-таки заставили обратить внимание на практически ровную трассу без интересных подъёмов. В этом сезоне соревнований не так много, и даже такой этап с исключительно спринтерскими забегами был бы полезен перед «Тур де Ски».

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Квалификацию, кроме лидера Кубка мира Большунова, смогли преодолеть Глеб Ретивых, Артём Мальцев и Александр Терентьев. В предварительных забегах обозначились их главные соперники — победитель спринта в Давосе Федерико Пеллегрино из Италии, бронзовый призёр тех же соревнований Эндрю Янг из Великобритании и очень быстрый француз Люка Шанава. К счастью, все трое в плей-офф не могли соперничать с россиянами вплоть до финала.

Из четвертьфинала в следующий круг не прошёл только один российский лыжник. Артём Мальцев, как типичный дистанционщик, попытался в своём забеге отсидеться сзади и накатить на финише, но узкая и тающая на жаре трасса в Дрездене совсем не позволяла этого сделать. Она требовала захватывать лидерство с самого начала, как это сделали Большунов, Ретивых и Терентьев.

Втроём они оказались в одном полуфинальном забеге, в котором опять тактика с ранним лидерством сработала и позволила продолжить борьбу за медали Большунову и Ретивых. Из другого забега дальше ожидаемо прошли Пеллегрино и Янг, а Шанава не смог отобраться в качестве лаки-лузера.

В финале Пеллегрино смог совершить стартовый рывок, благодаря которому забронировал за собой первое место. Большунов и Ретивых ждали финишной прямой, чтобы хотя бы на ней навязать борьбу итальянцу, но их ещё до последнего поворота смог обойти Янг. Британец ловко прошёл россиян, даже несмотря на то, что по ходу гонки он сломал палку и заменил инвентарь. Пеллегрино и Янг так и остались на первых двух местах, а бронзу выиграл Ретивых. Большунов занял четвёртое место, которое не помешало ему остаться и лидером Кубка мира в общем зачёте, и вторым после Пеллегрино в спринтерской классификации.

It is a fine line between charging it full speed and tackling the hilly course of Dresden Sprint the right way! ⚖️Federico Pellegrino found the right balance and defends his Sprint leader Bib all along the way 💪#fiscrosscountrypic.twitter.com/cKjtGKGFm5 — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 19, 2020

Неправильная тактика Непряевой и падение Сориной

В женских соревнованиях россиянкам завоевать медали не удалось, хотя состав участниц был даже менее сильным, чем неделю назад в Давосе. На старт не вышла американка Рози Бреннан, выигравшая две последние гонки и захватившая лидерство во всех зачётах Кубка мира. В её отсутствие жёлтую майку могла перехватить Татьяна Сорина — для этого ей нужно было непременно одержать победу.

Но для всех лидеров российской сборной стадия плей-офф сложилась неудачно. Первой борьбу закончила Юлия Ступак. Во время забега у неё произошёл контакт с соперницами, из-за которого она потеряла немало драгоценного времени, и в итоге серебряный призёр последней гонки Кубка мира стала четвёртой. Затем выбыла уже Сорина. Ей не повезло столкнуться с итальянкой Аличе Канклини. Они обе упали и на выход в полуфинал больше не рассчитывали.

Наталья Непряева в своём четвертьфинале была лучшей и обошла двух будущих участниц финала — Анамарию Лампич из Словении и Лючию Скардони из Италии. Но в следующем забеге россиянка допустила ошибку Мальцева: она застряла за спинами соперниц и даже со своим финишным рывком не смогла занять хотя бы второе место, чтобы продолжить борьбу. Другой полуфинал был ещё быстрее, и Непряева не стала лаки-лузером.

Золото в итоге досталось швейцарке Надине Фендрих, уже неоднократно выигрывавшей медали на этапах Кубка мира, но никогда не одерживавшей победы в финале. Американская сборная не осталась без медали благодаря Софии Колдуэлл-Хэмилтон, которая вырвала серебро в споре с Лампич.