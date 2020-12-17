Вяльбе надеется на появление человека, который прекратит наказывать Россию

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение о запрете российским спортсменам использовать флаг страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх до конца 2022 года.
Вяльбе надеется на появление человека, который прекратит наказывать Россию
  • РИА Новости

«Мне реально очень жаль. Мои молодые спортсмены уже съездили на Олимпиаду без флага и гимна, и очень жаль, что им придётся это повторить. Не знаю, насколько это болезненно, поскольку сама я никогда не была в этой шкуре, но очень обидно, тем более что спортсмены страдают ни за что. Хочется верить, что когда-то в этой истории будет поставлена точка. Я надеялась ещё до вынесения вердикта, что найдутся какие-то благоразумные люди, которые задумаются о том, что почти во всех видах спорта уже нет тех атлетов, к которым предъявлялись претензии. И что историю давно пора закончить. А она ведь не закончена и сейчас», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Она также отметила, что в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда не прописано, что и как должны будут сделать российские спортивные организации, чтобы чистые атлеты получили гарантированное право поехать на Игры.

«Ведь если вспомнить Пхёнчхан, перед теми Играми постоянно появлялись какие-то новые требования и мы до последнего не знали, кому и по какой причине откажут в приглашении. Почему в нашем виде спорта не пригласили на те Игры Сергея Устюгова? Или Глеба Ретивых, который вообще не участвовал в ОИ-2014? Поэтому я по-прежнему надеюсь на то, что в международном спортивном сообществе появится какой-то авторитетный человек, который скажет: «Всё, хватит!» Нельзя многократно наказывать людей за одни и те же нарушения, причём не ими совершённые», — резюмировала Вяльбе.

Ранее сообщалось, что прославленный биатлонист Александр Тихонов назвал унижением обязанность российских спортсменов выступать без флага страны на ОИ.

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