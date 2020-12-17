Тихонов назвал унижением обязанность российских спортсменов выступать без флага страны на ОИ

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал справедливым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить отстранение России с четырёх до двух лет.

Таким образом, дисквалификация закончится 16 декабря 2022 года. До того момента российские спортсмены не смогут участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом России.

«Нужно признать, что нас пожалели! Самое главное, чтобы наши спортсмены не разбежались. Но какое же унижение — остаться без флага!» — цитирует Тихонова Sport24.

Ранее сообщалось, что CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом России на ОИ и ЧМ до конца 2022 года.