CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом России на ОИ и ЧМ до конца 2022 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Медиарелиз опубликован на сайте суда.

Было установлено, что РУСАДА не соблюдает Всемирный антидопинговый протокол. На Россию наложен ряд санкций, которые будут действовать два года: с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года.

В частности, на Олимпийских играх и чемпионатах мира смогут выступать только чистые российские спортсмены, причём под нейтральным флагом и без гимна страны. Официальные лица России не смогут посещать эти соревнования.

Ранее сообщалось, что спортивный журналист Василий Конов раскрыл подробности санкций для российского спорта.