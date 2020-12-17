CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом России на ОИ и ЧМ до конца 2022 года
- globallookpress.com
Медиарелиз опубликован на сайте суда.
Было установлено, что РУСАДА не соблюдает Всемирный антидопинговый протокол. На Россию наложен ряд санкций, которые будут действовать два года: с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года.
В частности, на Олимпийских играх и чемпионатах мира смогут выступать только чистые российские спортсмены, причём под нейтральным флагом и без гимна страны. Официальные лица России не смогут посещать эти соревнования.
Ранее сообщалось, что спортивный журналист Василий Конов раскрыл подробности санкций для российского спорта.