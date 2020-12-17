Конов раскрыл подробности санкций для российского спорта

Спортивный журналист Василий Конов поделился информацией о возможном решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу тяжбы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как написал Конов в своём Telegram-канале, «вместо четырёх лет будет только два года санкций — Олимпийские игры в Токио и Пекине подпадают под санкции».

«Санкции не должны напрямую затронуть ранее согласованные соревнования на территории России в том случае, если нет юридической и финансовой возможности их переноса с учётом страховых интересов. На чемпионатах мира (только взрослых) и Олимпийских играх российские спортсмены смогут выступать лишь в нейтральном статусе, без флага и гимна. На другие соревнования данные ограничения не распространяются», — написал Конов.

Ранее сообщалось, что CAS занял сторону WADA в его споре с РУСАДА.