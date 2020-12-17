СМИ: CAS занял сторону WADA в его споре с РУСАДА

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

AFP

Об этом сообщает РИА Новости в своём Telegram-канале. Другие подробности пока не приводятся. Ранее CAS анонсировал оглашение итогового вердикта по делу 17 декабря в 18:00 по московскому времени.