СМИ: CAS занял сторону WADA в его споре с РУСАДА
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости в своём Telegram-канале.
Другие подробности пока не приводятся.
Ранее CAS анонсировал оглашение итогового вердикта по делу 17 декабря в 18:00 по московскому времени.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube