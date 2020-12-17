СМИ: CAS занял сторону WADA в его споре с РУСАДА

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
СМИ: CAS занял сторону WADA в его споре с РУСАДА
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости в своём Telegram-канале.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее CAS анонсировал оглашение итогового вердикта по делу 17 декабря в 18:00 по московскому времени.

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