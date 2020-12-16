CAS вынесет вердикт по делу WADA и РУСАДА 17 декабря

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынесет итоговое решение по разбирательству между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в четверг, 17 декабря.

Об этом сообщает официальный сайт CAS. Вердикт будет оглашен в 18:00 по московскому времени.

Слушания по делу прошли в Лозанне 2—5 ноября.

Ранее стало известно, что РУСАДА зафиксировало 22 нарушения правил спортсменами в ноябре 2020 года.