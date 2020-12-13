РУСАДА зафиксировало 22 нарушения правил спортсменами в ноябре 2020 года

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявили 22 нарушения спортсменами правил доступности для тестирования в ноябре 2020 года.

В октябре и сентябре было зафиксировано по 18 таких нарушений, сообщает ТАСС.

Согласно правилам, спортсмены должны указывать свое местонахождение в конкретный период времени в системе контроля ADAMS. Их могут дисквалифицировать на срок до четырёх лет, если правила доступности будут нарушены три раза в течение 12 месяцев.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что россияне стали лидерами по числу нарушений антидопинговых правил в 2018 году.