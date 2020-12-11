WADA: российские спортсмены стали лидерами по числу нарушений в 2018 году

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчёт, в котором указано, что российские спортсмены стали лидерами по количеству нарушений антидопинговых правил в 2018 году.
WADA: российские спортсмены стали лидерами по числу нарушений в 2018 году
  • Reuters

Как сообщается на сайте организации, среди российских спортсменов зафиксировано 144 случая нарушения.

На втором месте по этому показателю итальянцы (132), а на третьем — французы (114).

При этом всего в 2018 году было собрано 263 519 проб, из которых 2771 проба дала сомнительный результат. В 1640 случаях было подтверждено нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что WADA выясняет, могут ли попасть под запрет компоненты вакцин от коронавируса.

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