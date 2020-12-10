WADA выясняет, могут ли попасть под запрет компоненты вакцин от коронавируса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведёт работу по выяснению, могут ли компоненты вакцин от коронавируса попасть в список запрещённых для спортсменов препаратов.

Как сообщил глава отдела науки и медицины Британского антидопингового агентства (UKAD) Ник Войек, он поддерживает связь с фармацевтическими компаниями и Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), чтобы определить, являются ли запрещёнными в спорте компоненты разрабатываемых вакцин и будут ли используемые технологии создавать какие-либо сложности для обнаружения допинга.

Он отметил, что, согласно предварительным выводам WADA, крайне маловероятно, что последовательности РНК или ДНК, используемые для таких вакцин, нарушают антидопинговые правила.

Ранее российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о последствиях перенесённого коронавируса.