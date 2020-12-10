WADA выясняет, могут ли попасть под запрет компоненты вакцин от коронавируса

Короткая ссылка
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведёт работу по выяснению, могут ли компоненты вакцин от коронавируса попасть в список запрещённых для спортсменов препаратов.
WADA выясняет, могут ли попасть под запрет компоненты вакцин от коронавируса
  • Reuters

Как сообщил глава отдела науки и медицины Британского антидопингового агентства (UKAD) Ник Войек, он поддерживает связь с фармацевтическими компаниями и Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), чтобы определить, являются ли запрещёнными в спорте компоненты разрабатываемых вакцин и будут ли используемые технологии создавать какие-либо сложности для обнаружения допинга.

Он отметил, что, согласно предварительным выводам WADA, крайне маловероятно, что последовательности РНК или ДНК, используемые для таких вакцин, нарушают антидопинговые правила.

Ранее российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о последствиях перенесённого коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить