Биатлонистка Сливко рассказала о последствиях перенесённого коронавируса

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как на её спортивной форме отразилось перенесённое заболевание коронавирусной инфекцией.

«Это заключительная моя тренировка, когда я себя хорошо чувствовала. Дальше случилось то, что случится с каждым из нас рано или поздно. COVID-19. После этого вируса я до сих пор не могу прийти в себя. Я не могу бежать вообще. Я еду с тренировочной скоростью», — написала Сливко в своём Instagram.

Она отметила, что только её хорошая стрельба не даёт ей опуститься на самые последние места в протоколах заездов.

«Сейчас у меня всё хорошо, но пока я не в тех кондициях, чтобы вас порадовать, мои любимые друзья, болельщики. Я не сдамся в любом случае, и мы с вами ещё порадуемся моим победам», — добавила спортсменка.

В нынешнем сезоне 26-летняя Сливко выступает в Кубке России по биатлону.

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