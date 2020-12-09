Резцова объяснила свои слова о допинге в биатлоне

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Известная в прошлом биатлонистка Анфиса Резцова выступила с заявлением по поводу резонанса, который вызвало её интервью Sports.ru.
Резцова объяснила свои слова о допинге в биатлоне
  • РИА Новости

Бывшая спортсменка, в частности, призналась в употреблении допинга и заметила, что почти все его принимают. После возмущённых комментариев Резцова сказала, что журналисты вырвали её слова из контекста и переврали.

Она призналась, что уже нажила себе врагов из числа именитых отечественных биатлонистов.

«Я говорила от чистого сердца, не хотела никого обидеть или кому-то навредить. Но я Анфиса Резцова — честная, прямая, открытая. Чего уж — импульсивная, резкая, без тормозов. Я и на трассе такой была — может, поэтому и выигрывала часто?!» — написала экс-спортсменка.

Она также заметила, что может сказать лишнее и не всегда умеет подбирать слова.

«Со мной такое уже было — и неоднократно, в том числе, когда давала интервью. Даже дочери говорят: если маме доверить секрет, завтра о нём узнает вся страна. Это отчасти шутка, а отчасти правда. Признаю. Переливание крови — действительно было, говорю только за себя. Значит ли это, что все лыжники и биатлонисты поголовно жульничали? Конечно, нет. Поверьте, я наговорила не со зла. Я вот такой человек — не готова юлить, прятаться, краснеть», — резюмировала Резцова.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Евгений Редькин назвал пьяным бредом слова Резцовой о допинге в биатлоне.

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