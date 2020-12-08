Олимпийский чемпион назвал пьяным бредом слова Резцовой о допинге в биатлоне

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Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин прокомментировал скандальные заявления Анфисы Резцовой.
Олимпийский чемпион назвал пьяным бредом слова Резцовой о допинге в биатлоне
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Именитая спортсменка, помимо прочего, призналась в употреблении допинга и заявила, что её заставляли делать аборт ради завоевания новых медалей.

Она также намекнула, что многие из современных биатлонистов принимают запрещённые вещества.

«Это какой-то пьяный бред. Не знаю, как это ещё это назвать. «Патриотичное» высказывание. Кому она хочет насолить? Всем спортсменам? Или подсыпать масла в огонь? СМИ тоже надо как-то аккуратнее относиться к таким высказываниям, а не выкладывать всё подряд», — приводит слова Редькина СЭ.

Ранее Резцова рассказала, как именно принимала допинг.

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