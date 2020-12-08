Олимпийский чемпион назвал пьяным бредом слова Резцовой о допинге в биатлоне
- © РИА Новости / Максим Блинов
Именитая спортсменка, помимо прочего, призналась в употреблении допинга и заявила, что её заставляли делать аборт ради завоевания новых медалей.
Она также намекнула, что многие из современных биатлонистов принимают запрещённые вещества.
«Это какой-то пьяный бред. Не знаю, как это ещё это назвать. «Патриотичное» высказывание. Кому она хочет насолить? Всем спортсменам? Или подсыпать масла в огонь? СМИ тоже надо как-то аккуратнее относиться к таким высказываниям, а не выкладывать всё подряд», — приводит слова Редькина СЭ.
Ранее Резцова рассказала, как именно принимала допинг.