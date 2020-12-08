Анфиса Резцова: не отрекаюсь от допинга, я это делала 

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова призналась в употреблении допинга по ходу карьеры.

«Когда кровь вводили мне, я не чувствовала. Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м. Пахала как лось, и мне сказали: надо ещё делать это», — цитирует Резцову Sports.ru.

По её словам, после рождения дочери он вернулась в лыжи и обыгрывала всех на контрольных гонках, а на первом этапе Кубка мира ей сказали, что необходимо принять некоторые препараты. Она призналась, что заплатила за это врачу $2,5 тыс.

«Я пришла к доктору: всем делаете — давайте и мне. Надо заплатить за четыре месяца. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Ни одного препарата не знаю и знать не хочу. Мне это помогало, и всё. Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы. Перед иконой говорю: я не знаю, что мне кололи. Добавка — по кайфу, я их обыгрываю — и слава богу», — добавила Резцова.

Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, а также она один раз завоевала золото в лыжных гонках. Кроме того, россиянка дважды выигрывала Кубок мира по биатлону.

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