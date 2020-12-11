Боязнь поражения или забота о здоровье: что стоит за отказом норвежских лыжников от участия в соревнованиях

Норвежские лыжники пропустят многодневную гонку «Тур де Ски» после того, как им было отказано в сокращении количества стартов. Они не будут выступать на этапах Кубка мира вплоть до февраля. В FIS заявили, что сложившаяся ситуация скажется на развитии лыжных гонок и приведёт к сокращению призовых для остальных спортсменов. Организаторы «Тур де Ски» подозревают Норвегию в желании перевезти соревнования к себе. Однако заслуженный тренер СССР Александр Грушин в разговоре с RT напомнил, что в первую очередь спортсмены думают о своём здоровье, а не о выступлении на коммерческих состязаниях.

Пандемия коронавируса вновь накладывает отпечаток на стартовавший в конце ноября зимний сезон. Ведущие лыжники продолжают сниматься с соревнований. Сборная Норвегии, уже объявившая о нежелании выступать на Кубке мира до 2021 года, также собирается пропустить стартующую 1 января многодневную гонку «Тур де Ски». Это решение было раскритиковано как спортсменами, так и Международной федерацией лыжного спорта (FIS), однако у него есть и свои защитники.

«Тур де Ски» в этом сезоне состоит из восьми стартов, которые должны пройти в Швейцарии и Италии, в городах Валь-Мюстаир, Тоблах и Валь-ди-Фиемме. Большинство сборных, в том числе российская, согласились с предложенным календарём и местами проведения гонок. Однако норвежские лыжники высказались за сокращение этапов. Так, лидер Кубка среди женщин Тереза Йохауг в комментарии Dagbladet предложила ограничиться пятью забегами.

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В FIS в ответ заявили, что пересматривать план «Тур де Ски» не намерены. Глава комитета по лыжным гонкам Вегард Ульванг, норвежец по национальности, отметил в разговоре с VG работу организаторов и органов здравоохранения при подготовке самого масштабного лыжного соревнования до чемпионата мира в Оберстдорфе. По его мнению, соревнования не приведут к распространению коронавируса.

В итоге Норвегия снялась с соревнований и теперь не выступит как минимум до 23 января, когда начнётся этап в финском Лахти. До этого в календаре был предусмотрен старт в шведском Ульрисехамне, но он был перенесён на февраль. Сборная Швеции, как сообщало издание VG, могла последовать примеру соседей, но в итоге решила принять участие в элитной многодневке. Об этом в пятницу сообщил менеджер сборной Швеции Даниэль Фореус.

Отказ норвежцев от участия выглядит не вполне понятным, если принимать во внимание некоторые факторы. Так, другие спортсмены из этой страны продолжают участвовать в соревнованиях и не боятся заразиться. К примеру, прыгуны с трамплина недавно принимали участие в этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле и сейчас выступают на чемпионате мира по полётам на лыжах в Словении.

Ранее в Лиллехаммере был отменён этап Кубка мира, что тоже стало негативным событием для лыжных гонок. Но вместо него состоялся Кубок Норвегии, на котором выступили местные лыжники. Как отметили в TV 2, эпидемиологический контроль на этих стартах был менее строгим, чем должен был бы быть, если бы они носили статус международных.

Также Норвегия должна была в декабре организовать совместно с Данией чемпионат Европы по гандболу среди женщин, но отказалась от этого, а свою команду всё-таки послала в другую страну, где он сейчас и проходит. При этом в Дании с начала пандемии было выявлено в два раза больше заражённых коронавирусом, чем в Норвегии.

Не все в норвежской сборной поддержали решение пропустить этапы. Так, Синдре Бьорнестад Скар посетовал на то, что лишится призовых, которые составляют половину его заработка. В свою очередь Ховард Сулос Таугбёль сказал, что без соревнований ему придётся жить за счёт своей девушки.

Разочарованными решением сборной Норвегии остались и в FIS. Ульванг привёл в пример Россию и США как страны, которые продолжают поддерживать уровень лыжных гонок и пользуются возможностью выступать. Норвежцев он заподозрил в том, что у них могли быть иные причины помимо коронавируса, чтобы отказаться от поездок.

«Это своего рода вклад в общее дело. США проехали полмира, чтобы добраться на Кубок мира. Русские сделали то же самое. Команды из Центральной Европы летели, сидели в машинах, всеми путями пробираясь в Руку. А теперь Норвегия не хочет проделать тот же путь. Очевидно, что это заставляет реагировать. Многие подозревают, что у Норвегии есть скрытые мотивы», — цитирует Ульванга Sports.ru со ссылкой на TV 2.

Он также намекнул на то, что решение норвежцев в конечном счёте приведёт к сокращению призовых и покрытию расходов для спортсменов, так как от трансляции гонок станут отказываться телекомпании.

О том, какими мотивами могут руководствоваться скандинавы при отказе от участия в «Тур де Ски», рассказал глава оргкомитета в итальянском Тоблахе Герди Ташлер. Он считает, что Норвегия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы перенести многодневку к себе и разыгрывать медали у себя дома, а не в Центральной Европе.

«Думаю, в долгосрочной перспективе это может очень сильно ударить по «Тур де Ски» в негативном плане. Зайду так далеко, что скажу, что это может стать концом «Тур де Ски». Очень жаль. Особенно потому, что концепция безопасности, регламент FIS и наш собственный протокол защиты здоровья чрезвычайно строги. Поэтому мы не понимаем, почему команды отказываются приехать в Тоблах из соображений безопасности. Мы исходим из того, что за этим решением лежит политический аспект. С политической точки зрения, считаю, они охотно попытаются перенести гонки в Скандинавию, в свои города, что определённо не пойдёт на пользу «Тур де Ски», — сказал Ташлер VG.

В то же время бывший главный тренер сборных России Александр Грушин уверен, что норвежцы руководствовались исключительно личными мотивами, которые необходимо принять. По его мнению, Кубок мира и так является слишком длинным соревнованием и требует сокращения этапов.

«Наверное, их действия оправданы эпидемиологической обстановкой. Одни боятся, другие нет, тут сложно сделать выбор. Это может быть позиция отдельных спортсменов. Титулованные опасаются за своё здоровье, другие ориентируются на титулованных. Вообще хочу напомнить, что Кубок мира с самого начала был задуман как чисто коммерческий старт. Он не имеет отношения к крупнейшим соревнованиям вроде чемпионатов мира и Олимпийских игр. Для зрителей отказ участников и отмена стартов это плохо, а для спортсменов… Моё мнение — календарь соревнований не помешало бы уменьшить. Это позволило бы достичь более планомерной и фундаментальной подготовки. Оппоненты скажут, что соревновательная деятельность лучше тренировочного процесса, но я считаю, что Кубок мира слишком обширен», — сказал Грушин RT.

При этом он не согласился с популярным среди болельщиков мнением, что норвежцы могли отказаться от выступлений из-за боязни привран своим главным конкурентам — россиянам и шведам. По мнению заслуженного тренера СССР, не стоит искать в действиях сборной Норвегии и политической подоплёки.

«В спорте всегда была конкуренция. Если люди хотят сбежать от конкуренции, то не будет и спортивных результатов. Поэтому не вижу в этом причину. Здесь преобладают личные мотивы. Я бы не хотел приплетать политику, сейчас все скандалы сразу политизируются. Такая ситуация приведёт к тому, что начнут уходить спонсоры», — добавил Грушин.