Победы Ивановой в санях и Сергеевой в монобобе и четыре медали в акробатике: как россияне выступают в зимних видах

Саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова выиграли золото и бронзу на этапе Кубка мира в Альтенберге. В Руке весь призовой подиум впервые в истории заняли лыжные акробаты Максим Буров, Павел Кротов и Илья Буров. У женщин в этом виде программы бронзу завоевала Анастасия Прыткова. Медаль того же достоинства досталась Анастасии Смирновой в могуле. Бобслеистка Надежда Сергеева выиграла первый в истории этап Мировой серии в монобобе. Сборная России по прыжкам с трамплина вернулась к соревнованиям после карантина из-за COVID-19. RT — о выступлении россиян в зимних видах спорта.

Иванова одержала первую победу в сезоне, Катникова завоевала дебютную медаль КМ

Самая титулованная российская саночница Татьяна Иванова реабилитировалась за неудачное выступление на стартовом этапе Кубка мира в австрийском Иглсе, где она осталась только 20-й. На трассе в немецком Альтенберге спортсменка одержала свою первую победу в сезоне-2020/21. Причём Ивановой удалось опередить четырёхкратную олимпийскую чемпионку Натали Гайзенбергер, прекрасно знакомую со всеми особенностями этого жёлоба.

Россиянка выиграла первый заезд (её время составило 52,439 сек.), а во втором смогла не подпустить соперниц на близкое расстояние. Результат Ивановой по сумме двух попыток — 1 мин. 45,170 сек. Гайзенбергер уступила ей 0,113, а соотечественница Екатерина Катникова — 0,200. К слову, Катникова впервые в карьере поднялась на пьедестал почёта на этапе Кубка мира.

В итоговом зачёте предыдущего розыгрыша КМ Иванова заняла второе место, пропустив вперёд Джулию Таубиц. Этой зимой у неё будет возможность вновь побороться за Большой Хрустальный глобус.

«Я сегодня очень счастлива, наши девочки — самые лучшие в мире. Наконец-то, мы сумели вернуться обратно в лидеры после не самого успешного старта в Иглсе, но я никогда не делаю поспешных выводов после первых стартов, и это правильно», — цитирует ТАСС президента Федерации санного спорта России Наталию Гарт.

А вот занявшая в «тотале» Кубка мира-2019/20 третье место Виктория Демченко чудом избежала в Альтенберге серьёзных травм. Во время первого заезда она упала с саней и ударилась головой о борт жёлоба. На вторую попытку Демченко не вышла. Впрочем, её отец и тренер Альберт Демченко заверил, что со спортсменкой всё в порядке. А по словам наставника сборной России Сергея Чудинова, у Виктории болела голова и онемели пальцы на руке из-за ушиба локтя. Он также признал, что невозможно было предсказать сразу две медали российских саночниц.

«Катникова — большая молодец, она подтверждает, что её победы на чемпионате мира в Сочи были неслучайными. И Таня Иванова, которая из-за чрезмерного желания победить неделю назад в Иглсе допустила ошибки, сегодня выступила выше всяких похвал», — подытожил Чудинов.

Россияне заняли весь пьедестал в лыжной акробатике

Не менее успешно выступили российские спортсмены на этапе Кубка мира по фристайлу в финской Руке. В соревнованиях лыжных акробатов у мужчин представители России составили тройку призёров. Первое и третье места заняли братья Максим и Илья Буровы. Их результаты в финале — 126,24 и 118,10 балла соответственно. Между партнёрами по национальной сборной расположился Павел Кротов (120,36). При этом стоит отметить, что одна из сильнейших в мире команд — китайская — не смогла приехать в Финляндию.

У женщин бронзу этапа забрала Анастасия Прыткова (71,53). Россиянка уступила лишь австралийке Лоре Пил (83,87) и немке Эмме Вайс (80,95).

«Впервые в истории российского фристайла наши спортсмены занимают весь пьедестал. Это мощное начало сезона. Станислав Никитин не сумел пройти в финальную часть. Тем не менее, стоит отметить мужество и высокую мотивацию спортсмена. Получив небольшое повреждение в тренировочный день, он всё же вышел на старт», — заявил сайту Федерации фристайла России (ФФР) главный тренер сборной Михаил Носов.

А как заметил старший тренер команды по акробатике Александр Понгильский, пока что спортсмены дорабатывают свои элементы, и потому представили сравнительно простые программы.

Ещё одну награду в копилку фристайлистов принесла Анастасия Смирнова. Она поднялась на третью позицию в состязаниях по могулу (74,27). Победу в этой дисциплине праздновала француженка Перрин Лаффонт (79,18), второй стала американка Джейлин Кауф (75,74).

Нынешней зимой мастера лыжного фристайла могут сосредоточить все усилия на выступлении в Кубке мира. В пятницу, 4 декабря Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила о решении отменить чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, который должен был пройти в Китае 18-28 февраля 2021 года. Во время этих соревнований планировалось протестировать объекты, подготовленные для Олимпийских игр-2022. Согласно заявлению президента FIS Джанфранко Каспера, ограничения на передвижения из-за второй волны COVID-19 сделали практически невозможным проведение международных соревнований.

Возвращение прыгунов после COVID-19 и историческое золото Сергеевой в монобобе

Сборная России по прыжкам с трамплина вернулась после пропуска этапа Кубка мира в Руке. В конце ноября всей команде пришлось уйти на карантин из-за положительного теста Михаила Максимочкина на коронавирус. На самоизоляции спортсмены усиленно готовились к домашнему этапу КМ в Нижнем Тагиле.

В определённой степени это дало результат: Евгений Климов после 28-й позиции в квалификации поднялся на седьмое место в основной сессии прыжков с большого трамплина К-125. Причём после первого прыжка на 132 м он шёл пятым, претендуя на попадание «в призы». Вторую попытку Климов исполнил хуже. Его итоговый результат — 230,5 балла. Медали взяли норвежец Халвор Эгнер Гранеруд (270,0), австриец Даниел Хубер (255,7) и ещё один представитель Норвегии Роберт Йоханссон (254,1).

Бобслеистка Надежда Сергеева выиграла первый в истории этап Мировой серии в монобобе (одиночные соревнования бобслеисток в 2018 году были включены в программу Игр-2022).

Результат россиянки по сумме двух попыток в немецком Винтерберге — 2 мин 0,27 сек. Она стала лучшей в обоих заездах — и на разгоне (по 5,99), и на финише (1.00,21+1.00,06). Компанию Сергеевой на пьедестале составили швейцарка Мартина Фонтанив и австрийка Катрин Бейерль. Россиянка Анастасия Макарова классифицировалась шестой.