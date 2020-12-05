Главный тренер сборной России по санному спорту похвалил Иванову и Катникову после успеха на КМ
- РИА Новости
Российские спортсменки заняли первое и третье места по сумме двух попыток.
«На тренировках девочки выглядели очень хорошо, поэтому мы были вправе рассчитывать здесь на высокие места. Катникова — большая молодец, она подтверждает, что её победы на чемпионате мира в Сочи были неслучайными. И Таня Иванова, которая из-за чрезмерного желания победить неделю назад в Игльсе допустила ошибки, сегодня выступила выше всяких похвал», — приводит слова Чудинова ТАСС.
Ранее сообщалось, что сборная России по санному спорту завоевала бронзу в эстафете на этапе КМ в Австрии.