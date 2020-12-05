Выжали максимум: россиянки стали четвёртыми в эстафете, Латыпов отыграл 25 мест в пасьюте на этапе КМ по биатлону

На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоялась мужская гонка преследования и женская эстафета. Эдуард Латыпов стартовал 46-м и смог финишировать на 21-м месте. Матвей Елисеев и Александр Логинов тоже улучшили свои позиции и оказались в первой тридцатке. Россиянки показали четвёртый результат благодаря безупречной стрельбе Ульяны Кайшевой, поднявшей команду с восьмой строчки на последнем этапе.

Прорыв Латыпова и промахи Логинова на каждом рубеже

Субботнюю программу этапа Кубка мира в Контиолахти открывала мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. У российских биатлонистов шансы на медали были весьма низкие. Раньше всех стартовавшему Матвею Елисееву требовалось отыграть полторы минуты у Тарьея Бё, позиции Александра Логинова и Эдуарда Латыпова были ещё хуже. Но тяжёлые погодные условия оставляли место для подвига — на арене был сильный ветер, и чистая стрельба могла бы вознести любого спортсмена на пьедестал почёта.

Капризы погоды проявились уже на первой стрельбе. Бё-старший сразу допустил три промаха и передал лидерство своему брату Йоханнесу, возглавлявшему общий зачёт Кубка мира. Немец Арнд Пайффер с одним промахом сумел подняться на второе место, норвежец Эрленд Бьонтегорд вошёл в промежуточную тройку.

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Логинов и Елисеев зашли на один штрафной круг, а Латыпов со стрельбой справился. Ещё до неё он отыграл три позиции ходом, а после стал уже 33-м, хотя стартовал 46-м. На следующем круге он продолжал бежать так же здорово, опережая даже Йоханнеса Бё. Латыпов смог перед следующим огневым рубежом обойти соотечественников и ворваться в первую тридцатку.

Вторая стрельба снова удалась Латыпову. Закрыв пять мишеней, он поднялся уже на 18-ю строчку. Отставание от группы претендентов на бронзу, в которую входили итальянец Лукас Хофер, словенец Яков Фак и швед Себастьян Самуэльссон, сократилось до 45 секунд. Бё-младший всё так же лидировал, а на второе место вышел его соотечественник Йоханнес Дале.

Но с первой стрельбой стоя Латыпов не справился. Так же как в спринте, он допустил два промаха. Ему пришлось опуститься к Елисееву и Логинову, которые всё это время «строили частокол» — так в биатлоне называют ситуацию, когда на каждом рубеже спортсмен не закрывает по одной мишени.

Что было бы, если бы Латыпов оставался точен, продемонстрировал Самуэльссон. Швед воспользовался промахом Бё-младшего и сократил отставание до восьми секунд, хотя стартовать ему приходилось под 18-м номером. По ходу дистанции обладатель синей майки лучшего молодого биатлониста даже почти догнал норвежца. Вдвоём они прибыли на заключительный огневой рубеж и начали стрельбу с промахов. Но Самуэльссон собрался и закрыл остальные мишени, а Бё заработал второй штрафной круг.

Латыпов не стал торопиться на второй стойке и закрыл все мишени, поднявшись на 21-е место. По количеству отыгранных позиций он показал второй результат, уступив только безошибочному австрийцу Симону Эдеру. Логинов так и не смог пройти чисто хотя бы один рубеж, но зато этого добился Елисеев. Вся троица россиян в итоге закончила гонку преследования в первой тридцатке, добившись небольшого прогресса по сравнению с совсем неудачным спринтом.

Тем временем Самуэльссон смог сохранить первую строчку и одержал первую в карьере личную победу на этапе Кубка мира. Вторым неожиданно стал француз Фабьен Клод. На заключительном круге ему приходилось бороться за медаль с Бё-младшим и победителем первой гонки сезона Стурлой Легрейдом. Бё в итоге не нашёл в себе силы продолжать преследование, а Легрейд сдался после слишком раннего рывка на финише и уступил бронзу лидеру Кубка мира. Интересно, что за последние 365 дней Йоханнес Бё ещё ни разу не опускался в личных гонках ниже пятого места, а в этом сезоне всегда поднимался на подиум.

Два штрафных круга Мироновой и точность Кайшевой

После мужской гонки преследования состоялась первая в сезоне женская эстафета. В сборную России вошли Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Ставшая третьей среди россиянок в спринте Тамара Воронина в состав не вошла.

Павлова с самого начала старалась держаться среди лидеров и на первую стрельбу прибежала пятой. Но, как и в спринте, точности ей не хватило, чтобы удержаться на своей позиции. Многие девушки справились с ветром и избежали дополнительных патронов, а россиянке их понадобилось сразу два, из-за чего она отстала на 20 секунд от возглавившей гонку американской команды. Интересно, что непобедимую в прошлом сезоне сборную Норвегии сразу постигла катастрофа: Каролин Кноттен из-за проблем с винтовкой заработала огромное отставание в две с лишним минуты.

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Стойка для Павловой тоже прошла не лучшим образом, но в этот раз конкурентки ошибались не реже неё. Хотя россиянка и допустила ещё два промаха, она подняла команду на восьмое место, оставив Казакевич 40-секундное отставание от первой тройки, в которую входили Белоруссия, Швеция и Италия.

До первого огневого рубежа Казакевич прошла в своём сдержанном темпе, и это позволило ей собраться на стрельбу — россиянка закрыла все мишени и вернулась на восьмую строчку, потерянную на дистанции. Ей даже удалось сократить отставание от первого места, но во многом этому поспособствовала бывшая россиянка Ирина Кручинкина, представлявшая Белоруссию. Она единственная отправилась отрабатывать штрафные круги.

На стойке второго этапа разыгрался порывистый ветер, и никто из опережавших Казакевич не смог избежать промахов. Но этим шансом россиянка не воспользовалась — она потратила много времени, чтобы закрыть среднюю мишень. В итоге она за счёт ещё больших проблем у чешки Луции Хорватовой оказалась на седьмом месте. Казакевич постаралась исправиться и ходом сократила отставание от третьего места до 30 секунд — для принявшей эстафету Мироновой это был небезнадёжный проигрыш.

На следующей стрельбе ветер успокоился и каждый промах уже сильно осложнял борьбу за медали. Мироновой пришлось воспользоваться одним лишним патроном, чтобы избежать штрафного круга. В споре с австрийкой Катарин Иннерхоффер россиянка вышла вперёд на шестое место, но от первой тройки её стали отделять уже 34 секунды.

Стрельба стоя прошла в таких же непростых условиях, как и на предыдущем этапе. Первая пятёрка участниц ошибалась и подпустила к себе преследовательниц. Но Миронова не сократила отставание, а только нарастила. Она заработала два штрафных круга, и сборная России опустилась на восьмую строчку. Вернуться в борьбу за медали уже стало невозможно.

Однако завершавшая эстафету Ульяна Кайшева не бросила сражаться и блестяще проявила себя в стрельбе. Она не допустила ни одного промаха, даже когда на стрельбище бушевал ветер. Соперницы буквально расступились перед россиянкой и пропустили её на четвёртое место. На последнем круге Кайшева удержала его в споре с украинкой Еленой Пидгрушной и итальянкой Федерикой Санфилиппо.

Победу одержала мощная сборная Швеции во главе с сёстрами Эберг. Француженки уступили им меньше десяти секунд, третьими стали девушки из Германии. Россиянки хоть и проиграли две с половиной минуты первому месту, но заработали достаточно очков, чтобы потеснить белорусок из первой пятёрки Кубка наций.