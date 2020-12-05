Ошибки в подготовке и взаимные упрёки: с чем связаны проблемы российских биатлонистов на старте сезона

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Владимир Зайвый
Российские биатлонисты не смогли побороться за медали в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Эти гонки показали, что почти вся команда испытывает проблемы со стрельбой, которые продолжаются уже достаточно давно. У тех же, кто смог избежать ошибок, не хватило сил, чтобы проявить себя на дистанции, что особенно ярко проявилось у Матвея Елисеева, готовившегося к сезону самостоятельно. Однако неудачи на старте розыгрыша Кубка мира и частично выплеснувшиеся эмоции могут поспособствовать тому, чтобы спортсмены и тренеры начали искать выход из ситуации.
Ошибки в подготовке и взаимные упрёки: с чем связаны проблемы российских биатлонистов на старте сезона
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Выступление российских биатлонистов в спринтерских гонках на втором этапе Кубка мира оставило не самое приятное впечатление у болельщиков сборной. У мужчин результаты в этой дисциплине оказались худшими за всю историю — никто из отечественных спортсменов не попал в первую тридцатку. Лучший результат показал Матвей Елисеев, занявший с чистой стрельбой 33-е место. Девушки проявили себя чуть лучше, Светлана Миронова некоторое время даже была претенденткой на награду, но в итоге стала десятой. Безмедальная серия российской сборной достигла 23 гонок.

Самоподготовка Елисеева и недобор для эстафеты

Неудача Елисеева стала, пожалуй, самым обескураживающим событием. После второй стрельбы он шёл в числе лидеров и был достоин того, чтобы занять хорошую позицию для атаки в следующей гонке преследования. Но последний круг отбросил его на полторы минуты от победителя гонки Тарьея Бё. На заключительном отрезке Елисеев показал 92-е время из 105 участников. Если бы россиянин за 3,3 км не проиграл минуту относительно своего же темпа, то попал бы в цветочную церемонию. Сам спортсмен после гонки не смог найти объяснение такому результату и пообещал в будущем придержать свой темп на первых кругах.

«Тревожусь из-за того, что произошло. Ответа пока нет. Старался максимально работать с первого круга, но не хватило сил. Казалось, что начал так, как и в прошлой гонке, но, видимо, темп завысил. На стойке лактат накопился, и совсем накрыло. В мышцы добавили свинца в половину веса тела, но стараешься бежать на уровне. Экстренные коррективы нельзя уже внести, нужно начинать гонки соразмерно силам, придётся чуть отставать на первом-втором круге», — сказал Елисеев «Матч ТВ».

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Внятно объяснить произошедшее в гонке не смог и старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский. Он напомнил, что к сезону Елисеев готовился отдельно от команды. По поводу его выступления специалист сказал, что тоже заметил неправильное распределение сил по дистанции.

«Елисеев готовился самостоятельно, но я за него тоже отвечаю. Пока с ним не говорил, не знаю, что у него в голове. Не сказал бы, что он первый круг быстро начал. Может быть, второй круг у него был быстрее, чем нужно», — сказал Каминский.

Проблемы с последним кругом у Елисеева были и раньше, из-за них он никогда не претендовал на заключительный этап в эстафетах. Но до того, как он по примеру Александра Логинова занялся самоподготовкой, таких сильных провалов у 27-летнего спортсмена не было. Так, в начале прошлого сезона он выигрывал медаль в спринте и дважды оказывался в шаге от неё.

У других лидеров сборной России таких проблем со скоростью нет, но их в четверг подвела стрельба. Логинов показал восьмой ход и стал 34-м из-за трёх промахов на стойке — в этом положении он ещё ни разу в этом сезоне не закрыл все пять мишеней. Эдуард Латыпов был 12-м по скорости, но в итоге занял 46-е место, допустив четыре ошибки. То, что они оба допускают одни и те же недочёты в стрельбе, может говорить о недостатках в подготовке.

Совсем ничего не получилось ещё троих россиян. Но в отличие от Петра Пащенко (72-е место) и Семёна Сучилова (85-е место), у Антона Бабикова есть хоть какое-то оправдание: из-за карантина он не вставал на лыжи десять дней. «В стрельбе мне не хватило практики в последние дни. Холостой тренаж не позволил сохранить этот навык», — отметил Бабиков.

В его случае соревновательная практика должна быть важнее результата. Ожидать возвращения формы у Бабикова придётся не раньше следующего этапа в Хохфильцене. При этом в Контиолахти у сборной России запланировано участие в эстафете, и четырёх человек, у которых на достойном уровне есть хотя бы скорость или стрельба, в команде нет.

После спринтерской гонки Каминский напомнил, что в команде может произойти ротация и в этом случае к ней присоединятся Евгений Гараничев и Карим Халили. Но хотя бы ради эстафеты провести её можно было ещё раньше. Халили в четверг выиграл суперспринт на этапе Кубка России и теоретически мог бы приносить пользу сборной в Финляндии, но тренерский штаб уже опоздал с вызовом молодого спортсмена.

Жалобы Павловой на стрельбу и недовольство Волкова

Выступление женщин в спринте было чуть более обнадёживающим. Кроме уже упомянутого десятого места Мироновой, была ещё 13-я позиция Ирины Казакевич, которой один промах не позволил попасть в первую шестёрку. 27-й результат показала Тамара Воронина, чисто прошедшая оба огневых рубежа.

Но результаты других россиянок вызывают вопросы. Проявить себя в скорости или в стрельбе не смогли ни Евгения Павлова с Ульяной Кайшевой, имеющие уже достаточно солидный опыт выступлений в Кубке мира, ни дебютантка сборной Анастасия Гореева. Они финишировали за пределами очковой зоны, тоже предложив тренерскому штабу поломать голову над формированием эстафетной четвёрки.

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На своё 44-е место с тремя промахами Павлова отреагировала крайне эмоционально и дала понять, что в таких результатах видит именно вину тренеров. Она и раньше жаловалась на то, что у неё не получается стрелять точно, и теперь спортсменка снова свалила вину за этот важный компонент на тренера по стрельбе Алексея Волкова, который в бытность спортсменом славился своими снайперскими качествами.

«Не знаю, что со стрельбой, спросите у Волкова. Не понимаю, что происходит. Не могу объяснить, доходит до слёз. Мне стало некомфортно в команде, не знаю почему, я продолжаю так же работать. Хочу, чтобы всё наладилось. Личный тренер говорит, что всё нормально. Мой ответ: я не понимаю, что происходит. Не знаю, буду ли бежать в эстафете. Будем работать дальше. Я хочу просто работать и доказывать, что я могу. Я прошлый сезон отсутствовала, мне сейчас некомфортно. Надеюсь, что буду выступать дальше нормально», — сказала после спринта Павлова.

Позже спортсменка заверила, что не винит тренеров в результатах своего выступления, а ошибки в стрельбе списала на плохую подготовку к сезону.

«Я готова работать, у меня нет претензий к тренерам, но что-то происходит со стрельбой. И да, я сильно загоняюсь, любой будет переживать. Стрельба разладилась ещё на вкатке. Летом не было проблем: 0—1 ошибка на четыре рубежа, быстрая, чёткая стрельба. Для меня непонятно. Волков тоже не может понимать, потому что со мной работает месяц и не знает так хорошо, как других спортсменок», — цитирует биатлонистку Sports.ru.

Сам Волков незадолго до второго этапа Кубка мира рассказывал, что не все спортсменки в сборной следуют его указаниям в плане стрельбы. Но конкретных имён тех, кто не хочет выполнять тренерские установки, он не назвал.

«Я постараюсь лучше убедить, чем заставить. Мне более привычно договориться, объяснить, чем приказывать. Методика кнута и пряника напрямую не мой метод, потому что я не вижу большой результативности от этого. Хотя пару раз пришлось быть кнутом — никому не понравилось. В Ижевске на сборе объяснил девчонкам: «Я добрый, и вы можете этим пользоваться. Но если я увижу, что вы чересчур этим пользуетесь, картинка быстро поменяется». Есть биатлонистки, которые говорят, что будут делать по-своему и никак иначе. Приходится убеждать, доказывать, разговаривать. И две недели такое может продолжаться, и целый сбор. Настаивать я не буду. Могу посоветовать, но выбор остаётся за спортсменкой — это твой выбор, твой результат», — цитирует Волкова пресс-служба Союза биатлонистов России.

В такой ситуации и спортсменам, и тренерам может помочь, пожалуй, только объединение усилий для достижения общей цели. Если не наладить взаимопонимание и не начать исправлять ошибки в подготовке уже прямо сейчас, то на следующем этапе в Хохфильцене может быть побит российский антирекорд по гонкам без медалей. Серия из 28 стартов подряд ещё в прошлом сезоне вызывала у болельщиков только огорчение, а сейчас до её повторения осталось всего пять шагов.

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