Биатлонистка Павлова объяснила свои слова об обстановке в сборной России

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Российская биатлонистка Евгения Павлова объяснила свои высказывания об обстановке в национальной команде.
Биатлонистка Павлова объяснила свои слова об обстановке в сборной России
  • globallookpress.com

«В голове дискомфорт — нет стабильности, уверенности в себе. Может, разлад с самой собой. Может, сделала слишком много работы. Или, наоборот, упустила что-то. Самый подходящий ответ я дала: не понимаю, что происходит», — приводит слова Павловой Sports.ru

Она отметила: в самой команде нет никакого разлада.

«Все дружно общаются, есть внимание ко всем ото всех. Тренер со всеми работает, разговаривает, звонит после каждой гонки — нет такого, чтобы на кого-то забили. Отдельных спортсменок тренер знает от и до, кого-то с пелёнок. Это нормально. Если бы команду тренировал мой личный тренер, он бы меня знал лучше всех», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Павлова, комментируя неудачную стрельбу в спринте на этапе в Контиолахти, заявила, что ей некомфортно в сборной.

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