Польховский о провале биатлонистов в спринте: сделаем потом глубокий анализ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал выступление спортсменов национальной команды в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«Команда переживает, я такого антирекорда на своей практике не помню, такого не было. Не удалось встретиться пока с ребятами, сделаем потом глубокий анализ, но видно, что команда не справилась со стрельбой. Логинов сделал много промахов, Латыпов показал хороший ход, но четыре промаха отбросили его назад. Елисеев наступил на одни и те же грабли, предполагаю, что та тенденция, с какой он делает расклад на гонку, требует коррекции. Мы проведём беседу, на первом круге он всегда борется с лидерами, у меня есть понимание ситуации, нужно выслушать и его», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Лучшим из россиян стал Елисеев, без промахов занявший 33-е место. Александр Логинов с тремя промахами финишировал 34-м, Эдуард Латыпов с четырьмя промахами — 46-м, Антон Бабиков с двумя промахами — 55-м, Пёрт Пащенко, также с двумя промахами — 72-м, а Семён Сучилов с четырьмя промахами — 85-м.

Это первый случай в истории сборной России, когда никто из россиян не попал в топ-30 по итогам спринта.

Ранее сообщалось, что Польховский высказался о результатах биатлонисток в спринте на этапе КМ в Контиолахти.