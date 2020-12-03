Польховский высказался о результатах биатлонисток в спринте на этапе КМ в Контиолахти

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал выступление спортсменок национальной команды в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«Вот уже второй этап Кубка мира показывает, что девочки набирают скорость и при точной стрельбе могут бороться за места, но это дело наживное», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Лучшей из россиянок стала финишировавшая десятой Светлана Миронова, она один раз промахнулась и уступила победительнице 1 минуту 3,7 секунды. Ирина Казакевич с одним промахом стала 13-й. Тамара Воронина без промахов заняла 27-е место, Евгения Павлова с тремя промахами — 44-я, Ульяна Кайшева (также с тремя промахами) — 54-я, а Анна Гореева с пятью промахами — 81-я.

Ранее сообщалось, что Павлова не сдержала слёз после провала в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.