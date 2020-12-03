Биатлонистка Павлова не сдержала слёз после провала в спринте на этапе КМ в Контиолахти

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Российская биатлонистка Евгения Павлова, занявшая 44-е место в спринте в рамках второго этапа Кубка мира в Контиолахти, не сдержала слёз во время интервью после гонки.
Биатлонистка Павлова не сдержала слёз после провала в спринте на этапе КМ в Контиолахти
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Не знаю, приму ли участие в следующих гонках. Информация пока не поступала. Будут гонки, будем работать дальше. Зачем что-то обсуждать? Я хочу работать и показывать результат. В прошлом году я, по сути, не выступала нигде, а теперь вы так давите на меня... Мне надо привыкнуть. Пока некомфортно здесь. Продолжаю работать и выступать. Надеюсь, всё будет нормально», — заявила Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ». 

В рамках первого этапа Кубка мира, который также прошёл в Контиолахти, 27-летняя спортсменка заняла 33-е место в индивидуальной гонке и 35-е — в спринте. 

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